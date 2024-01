Juan Jesus: "Il 2023 resterà tatuato nella mia storia! Ora però dobbiamo migliorare per rivivere quelle emozioni"

Notizie calcio. Juan Jesus, difensore brasiliano del Napoli, ha pubblicato un lungo post su Instagram per salutare il 2023 e dare il benvenuto all'anno nuovo.

Ecco quanto scritto da Juan Jesus:

Il 2023 rimarrà per sempre tatuato nella mia storia. Nessuno potrà mai cancellare quello che abbiamo fatto. Sono fiero dei miei compagni e grato per quanto vissuto. Così come sono consapevole che negli ultimi mesi non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello di rendimento. Ora dobbiamo solo lavorare per migliorare e provare a vivere altre belle emozioni nel 2024. Buon anno a tutti, salute e serenità! Batjuan