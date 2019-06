Italia U21 fuori dall'Europeo, Meret sui social: "Delusione e rabbia, abbiamo dato tutto. Grazie ai tifosi, orgolioso di aver indossato la maglia azzurra" [FOTO]

L'Italia Under 21 saluta l'Europeo che è in corso proprio in Italia. Alex Meret amareggiato posta un messaggio sul proprio profilo ufficiale Instagram: "Non è andata come volevamo, c’è delusione e rabbia perché l’obiettivo era alla nostra portata ma purtroppo il calcio è anche questo. Consapevoli di aver dato tutto, impareremo da questa esperienza. Grazie a tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuto e non ci hanno fatto mancare il loro affetto! Sono orgoglioso e onorato di aver indossato la maglia azzurra e di aver condiviso questa avventura con un gruppo unito, formato da splendide persone! ¤ï¸ð®ð¹ Ora è tempo di staccare la spina e ricaricare le batterie per la prossima stagione!".