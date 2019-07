Intrigo Icardi: cuori nerazzurri e messaggio d'amore sui social di Wanda Nara [FOTO]

“Dopo tutto, le anime gemelle finiscono sempre insieme“. Un messaggio di per sé romantico che però può nascondere anche degli indizi legati al calcio mercato. Procediamo con ordine. Alla fine di questo messaggio, infatti, ci sono due cuori: uno nero e l'altro azzurro, vale a dire i colori sociali dell'Inter. Difficile, a questo punto, pensare che con l’ultimo scatto e l’ultimo commento social la moglie e agente di Mauro Icardi non sia un riferimento alla situazione che sta vivendo il bomber argentino in casa Inter. A tal proposito, la situazione è cambiata poco negli ultimi tempi: il giocatore preferisce la Juventus ma non disdegna la pista Napoli ed a breve potrebbero arrivare delle novità non di poco conto dal momento che ogni giorno che passa potrebbe spingere l'Inter ad abbassare le sue pretese.