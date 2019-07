Emozionante lettera di Elmas: "Un onore essere allenato da Ancelotti ed allenarmi con grandi campioni, sono molto felice! Ecco cosa prometto ai tifosi"

Davvero sentita ed al contempo emozionante la lettera che ha pubblicato sul proprio profilo di Instagram Elijf Elmas, nuovo giocatore del Napoli. Di seguito il testo del suo messaggio tradotto da CalcioNapoli24:

"Cari amici di Napoli,

Sono molto felice di essere giunto a Napoli e di far parte di questa famiglia. Mi sento benissimo e sono felice di essere venuto in uno dei migliori club del mondo e di lavorare con uno dei migliori allenatori della storia del calcio, il signor Carlo Ancelotti. Sono molto grato alla dirigenza del Napoli guidata dal Sig. Aurelio De Laurentiis che mi ha permesso di venire a Napoli. Sono molto felice di far parte di questo grande club con una grande storia e tradizione e di giocare insieme a giocatori di alta classe da cui posso imparare molto. Voglio rivolgere dei saluti speciali ai tifosi del Napoli perché so che sono tra i fan più fedeli al mondo e voglio promettere loro che darò sempre il massimo per questa maglia e insieme avremo molti momenti felici, nella speranza di soddisfarli con molti titoli!"