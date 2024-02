Elmas punzecchiato dai tifosi del Napoli: intervenuto a un post di Lindstrom dopo Napoli-Verona, l’ex azzurro è stato inondato di messaggi.

Elmas punzecchiato dai tifosi del Napoli: la risposta

Tantissimi sono stati affettuosi e positivi, ma non è mancato anche chi gli ha sottolineato che - alla fine - per ora non sta giocando con continuità nemmeno nella sua nuova squadra. Risposta ironica del neo giocatore del Lipsia.