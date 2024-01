Elmas, le prime immagini al Lipsia: "E' successo tutto velocemente, sono felice" | VIDEO

Calciomercato - Anno nuovo e vita nuova per Eljif Elmas trasferitosi al Lipsia dopo gli anni a Napoli culminato dalla straordinaria cavalcata scudetti di alcuni mesi fa. Il club tedesco ha postato le immagini dell’oramai ex azzurro con tanto di prima intervista ufficiale. “E’ successo tutto velocemente ma sono felice di essere qui, ora sto lavorando per adattarmi con i miei nuovi giocatori e sto dando il massimo per la squadra e mi sto focalizzando per realizzare le richieste dell’allenatore. “Avevo poco tempo per decidere, non troppo. Un giorno credo. E’ stato poco tempo, ma va bene. Non ho festeggiato troppo per la nuova meta, preferisco farlo in campo con la squadra".

