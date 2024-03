Coro "Napoli è della gente", gli ultras si 'riscaldano' prima di Napoli-Juve | VIDEO CN24

"Nuovo" coro Napoli, all'esterno della Curva B gli Ultras "si riscaldano" intonando il coro che per la prima volta viene portato allo stadio Maradona dalle due curve insieme, Curva A e Curva B, durante Napoli-Juventus. Un coro che è già stato portato sugli spalti, in special modo in trasferta dagli ultras, ma che stasera verrà intonato dalle due curve (circola anche un volantino sugli spalti con il testo per farlo memorizzare a tutti i tifosi).

Il intitolato "Napoli è della gente", scritto e composto da Cristian Vollaro, sarà cantato dalla Curva A e dalla Curva B in occasione della partita Napoli-Juventus allo stadio Diego Armando Maradona, per ricordare la memoria di Cristian Vollaro. Una vera e propria canzone che sarà anche suonata dagli altoparlanti dello stadio Maradona in Napoli Juve.

Ecco il video: