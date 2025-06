Intrigo Osimhen, ecco l'offerta del Galatasaray! La posizione della SSC Napoli sul possibile reintegro

Calciomercato Napoli, c’è da risolvere la grana relativa a Victor Osimhen. Definitivamente quest’estate. E con una corsa contro il tempo, ovvero prima che arrivi il ritiro di Dimaro e col rischio di ritrovarsi il nigeriano in Trentino col muso lunghissimo e totalmente fuori dal progetto partenopeo.

Un equivoco, avvenuto lo scorso anno presente addirittura anche a Castel di Sangro, da evitare assolutamente.

Calciomercato Napoli, ultimissime cessione Osimhen

Da questo punto di vista, come riporta Il Mattino oggi in edicola, c’è la fortissima intenzione del Galatasaray di trattenere il bomber definitivamente dopo il prestito.

Il problema è il divario abissale che c’è tra offerta e clausola: a fronte dei 75 milioni di euro da contratto, infatti, i turchi ne hanno offerto 20 in meno. Circa 55 dunque, per una cifra che ovviamente non può accontentare la SSC Napoli.

Tuttavia il Galatasaray non molla e ha chiesto un vertice nelle prossime ore per proseguire nella trattativa. E sullo sfondo c’è sempre l’Al-Hilal, pronto a tornare alla carica con la mega offerta da 30 milioni di euro per 3 anni.

Mercato Napoli, possibile ritorno di Osimhen in azzurro? La posizione del club

Di sicuro Osimhen, andasse tutto storto, non giocherà per il Napoli: non ci sono possibilità - si legge su Il Mattino - che possa trovare spazio nella squadra che difenderà lo scudetto la prossima stagione.

Una soluzione, comunque vada, la si troverà considerando anche il solo anno di contratto a 12 milioni di euro a stagione.