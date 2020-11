Notizie Napoli calcio. Il grande Alemao compie oggi 59 anni e il Napoli non ha voluto far mancare i propri auguri al brasiliano. Il club partenopeo ha postato un video con tanto di dedica per omaggiare l'ex giocatore azzurro: "Buon compleanno, Alemao! Il nostro idolo e pluricampione compie 59 anni".

Clicca sul file in allegato per visualizzare il video