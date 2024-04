Notizie calcio. Non solo il Napoli, anche a Bari i De Laurentiis non se la passano bene. La squadra pugliese è in piena lotta per non retrocedere in Serie C e dopo l'ultima partita è scoppiata la contestazione dei tifosi.

Come testimoniato da un video che circola sui social, il presidente Luigi De Laurentiis è stato pesantemente insultato da un tifoso in tribuna. Clicca sul file in allegato per visualizzare il video.