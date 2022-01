Addio Insigne, splendida lettera di un tifoso: "Hai ispirato i ragazzi di Napoli, rappresentando la nostra essenza di scugnizzi! Ricordati della tua gente" [VIDEO]

Notizie Napoli calcio. L'addio di Lorenzo Insigne al Napoli è ormai prossimo e si attende solamente l'annuncio del Toronto. La partenza (a giugno) del capitano sta spaccando la città partenopea, suscitando molteplici reazioni.

Addio Insigne, la lettera di un tifoso

Dirsi addio non è mai facile, ma lo youtuber Shaleboom ha pubblicato una splendida lettera destinata allo stesso Lorenzo Insigne. Righe e frasi da brividi, per coronare l'avventura del 24 in maglia azzurra.