Da Genova - Sampdoria, pranzo di squadra per allentare la tensione: i tifosi caricano i giocatori in vista del Napoli

Ultime calcio Napoli. Sarà la prima in un San Paolo seminuovo, il Napoli sfiderà sabato alle 18 la Sampdoria. Gli azzurri vogliono conquistare i tre punti contro una squadra in difficoltà. Dall'altra parte, i blucerchiati dopo due sconfitte cercheranno i primi tre punti in questa stagione di Serie A. Ecco quanto riportato dal portale sampnews24.com.

Eusebio Di Francesco, però, ha voluto organizzare un pranzo di squadra proprio allo scopo di fare gruppo e allentare la tensione di questi giorni: per i giocatori sarà anche l’occasione di festeggiarlo, dato che ieri il tecnico ha compiuto cinquant’anni. la Federclubs e i gruppi della Sud si sono dati appuntamento al “Mugnaini” per caricare la Samp e far sentire la propria vicinanza in vista di una partita così importante come quella contro il Napoli.