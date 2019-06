ULTIM'ORA - Juve, Sarri atteso domani a Torino: filtra la possibile data della presentazione

Juve news ultimi minuti, Maurizio Sarri è atteso domani a Torino. Secondo quanto riferisce l'edizione on line del Corriere dello Sport il nuovo allenatore della Juventus sbrigherà le ultime formalità di rito ed effettuerà un primo sopralluogo al centro sportivo della Continassa, dove i bianconeri si ritroveranno per la preparazione estiva prima della tournee in Cina. Il tecnico dovrà scegliere la sua nuova abitazione sotto la Mole e fare le prove della divisa ufficiale.

Presentazione Sarri alla Juve, data non ancora stabilita

Non è ancora stata fissata la data della presentazione ufficiale alla stampa dell'ex Napoli e Chelsea, che dovrebbe comunque avvenire a metà settimana.