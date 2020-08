Ugolini: "Senza senso e logica la scelta di Sarri sul saluto negato a Maggio dal San Paolo, quest'anno avrà quel che merita"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Fu una cosa senza senso e logica quella di Sarri su non mandare in campo Maggio per l'ultima partita e per il giro di campo finale. Scelta criticabile. Fu un giocatore esemplare e uomo unico, il calcio però ti toglie e ti da, sarà fantastico rivedrlo al San Paolo col Benevento".