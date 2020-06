Tuttosport - Gattuso sarà a Castel Volturno fino alle 12, poi andrà in Calabria: sabato sarà in campo, ha dato la sua parola al Napoli

Ultime notizie Napoli - Gattuso sta mettendo in campo tutta la sua forza, in un momento così difficile. Sta provando a metabolizzare il lutto per la prematura scomparsa della sorella Francesca, deceduta martedì scorso nell’ospedale di Busto Arsizio a causa di una malattia incurabile esplosa a febbraio. Ne parla Tuttosport:

"Sono ore frenetiche per, nel pomeriggio di ieri ha fatto rientro a Napoli con la famiglia. Oggi sarà in campo a Castel Volturno, ma al termine, alle 12, si rimetterà in macchina per raggiungere la Calabria. A Corigliano Calabro oggi si svolgerà l’ultimo saluto alla sorella. Sarà una giornata straziante per il tecnico e dura anche dal punto di vista fisico, in serata farà nuovamente rientro a Napoli. Gattuso ha dato la sua parola al Napoli e non intende venir meno ai suoi impegni: sabato sarà in campo a guidare l’allenamento"