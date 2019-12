Venerato a CN24: "Torreira-Napoli, prestito con riscatto! E' il primo obiettivo, Berge e Paredes le alternative. Su Ibra e i rinnovi..."

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Torreira

Torreira-Napoli, le parole di Venerato

"Torreira resta il primo obiettivo del Napoli! Il Napoli tratta con un prestito di 18 mesi o 6 mesi con obbligo di riscatto nel primo caso, diritto di riscatto nel secondo. Il Napoli ha captato segnali positivi dall'agente del calciatore, vuole tornare in Italia. Bisognerà capire cosa penserà di lui il prossimo nuovo allenatore dell'Arsenal".

Berge

Berge, Soumaré e Paredes le alternative

"Berge e Soumaré le alternative, il Napoli valuta il prezzo dei calciatori. Paredes piace tantissimo, ma il cartellino e lo stipendio è molto elevato. Anche la Juve è su Paredes. Florenzi al Napoli? No, più un mancino al massimo, ma il Napoli in questo momento crede nel recupero di Ghoulam".

Ibra

Ibrahimovic tra Napoli e Milan

"Ibra? Giocando a due punte c'era più spazio per lui, con Ancelotti c'era la possibilità di prenderlo, ora meno con il 4-3-3 di Gattuso. Ibra spinto dalla moglie potrebbe tornare a vivere a Milano, ma ad oggi non ci sono i parametri economici. Tanti club di Premier sono sul calciatore. La situazione rinnovi continua ad andare avanti per tutti i calciatori.

Molti giocatori sono fuori forma. Ancelotti il principale responsabile, ha sbaglia modulo, formazioni, preparazione atletica e mercato. Prima le cose andavano bene con Sarri e non si davano meriti a Giuntoli e De Laurentiis. Giuntoli aveva preso e impacchettato Veretout, ma Ancelotti ha bocciato il calciatore. Lozano è stato scelto da Ancelotti e non da De Laurentiis e Giuntoli. Non partiranno i big a gennaio. Gli unici dubbi mi vengono su Callejon e Mertens che sono in scadenza, ma bisognerà vedere con il passare delle settimane. "