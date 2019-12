Squalificati Serie A, stangata giudice sportivo per Maksimovic: comminate due giornate, le motivazioni

Squalificati Serie A, stangata giudice sportivo per il difensore serbo della Ssc Napoli Nikola Maksimovic: comminate due giornate di stop più un'ammonizione

Squalifica Maksimovic, le motivazioni

"Per comportamento non regolamentare in campo (terza sanzione); per avere al 33' secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, quale calciatore in panchina, gridato da vicino ad un assistente frasi irriguardose"

Due gironate anche per l'ex Napoli e attualmente al Genoa Goran Pandev. Per effetto del cartellino rosso rimediato nello scorso turno, saranno squalificati per una sola giornata anche Agudelo, Cuadrado e Dawidowicz. Mancheranno anche Cistana, Kurtic, Lucioni, Mancini, Petriccione, Pjanic e Rog in quanto diffidati e ammoniti.