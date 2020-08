Sole24Ore, Bellinazzo: "Affinità tra Friedkin e De Laurentiis, la nuova Roma sarà una proprietà forte"

Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Friedkin? Sarà una proprietà forte, che potrà infondere nuove risorse ed energie nel progetto giallorosso. La Roma senza Champions perde più di 50 milioni all’anno, che ha una situazione di monte ingaggi molto alto e quindi va in qualche modo diluito con delle cessioni, senza impoverire l’organico. Inoltre c’è ancora in stand by il progetto stadio. Friedkin si occupa di importazione di macchine Toyota negli USA ma il figlio sta sviluppando un’attività volta al cinema di qualità, quindi c’è un’affinità con il Presidente De Laurentiis. Personalmente mi piace molto questa nuova formula prevista per le coppe europee tramite Final Eight. La UEFA ha già detto che si tratta di una formula eccezionale che trasformerebbe il normale assetto dei calendari dei campionati. Io la formula dei play off, in stile americano, la amo molto”.