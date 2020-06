Sintesi Verona-Napoli 0-2: highlights e gol [VIDEO]

Risultato Verona Napoli. Sintesi Verona-Napoli highlights. La Sintesi e il risultato di Verona Napoli su Calcio Napoli 24. Il match di Serie A valido per la 27a giornata di Serie A allo stadio Bentegodi di Verona. Partita ricca a ritmi abbastanza alti nonostante il forte caldo. Verona Napoli 0-2 Milik e Lozano. Gol di Milik da calcio d'angolo nel primo tempo che decide il match. Decide Lozano nel finale.

Risultato Napoli oggi e risultato Hellas Verona oggi - Risultati e news - Qui la sintesi di Hellas Verona-Napoligiocata allo stadio Bentegodi di Verona alle ore 19:30 a porte chiuse. I video delle azioni salienti con i gol di Verona e Napoli, partita di Serie A della 27 gionara. Primo tempo già con diverse occasioni per parte, con il Napoli che però trova il vantaggio nel finale grazie alla rete di Arek Milik. L'attaccante polacco lasciato solo su calcio d'angolo riceve il cross di Politano e incrocia di testa battendo Silvestri. Nella ripresa annullato un gol dal Var a Faraoni per il pareggio. Tocco di mano di Zaccagni prima del cross decisivo per far si che la rete sia poi stata annullata. Nel finale chiude il match Lozano.

