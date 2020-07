sintesi Bologna-Napoli 1-1: highlights e gol, nel finale dominio della squadra di Mihajlovic [VIDEO]

Risultato Bologna-Napoli. Sintesi Bologna-Napoli1-1 highlights. La Sintesi e il risultato di Bologna Napoli su Calcio Napoli 24. Il match di Serie A valido per la 33a giornata di Serie A allo stadio Dall'Ara di Bologna. Bologna Napoli 1-1, gol di Manolas e Barrow.

Video gol Bologna Napoli 1-1, highligths e gol

Risultato Napoli oggi - Risultati e news - Qui la sintesi di Bologna-Napoli giocata allo stadio Dall'Ara alle ore 19.30. I video delle azioni salienti con i gol di Bologna e Napoli, partita di Serie A della 33 giornata. Primo tempo chiuso con una rete per gli azzurri, che passano in vantaggio grazie al corner perfetto di Politano che innseca Manolas che di fisicità batte il proprio marcatore e mette la palla in rete. Annullato un gol a Mbaye nel primo tempo per fuorigioco. Nella ripresa tante occasioni, con il Bologna che va in rete con Palacio, ma anche questa volta il Var annulla la rete per fuorigioco. Nel finale di secondo tempo arriva il bel gol di Barrow.

Sintesi Bologna Napoli 1-1! Bologna Napoli highlights 1-1

