Ultimissime calcio Napoli- Lorenzo Tonelli, difensore dlla Sampdoria ed ex Napoli, è intervenuto a Sky Sport nel pre partita di Samp-Napoli: "C'è stima tra me e i miei vecchi compagni e società. C'è un senso di rivalsa, ho tanta voglia di giocare e sempre avrò questa sensazione di rivalsa. Il Napoli ha ritrovato fiducia, è indice di grande pericolosità. La classifica non rispecchia quello che è la squadra. Dobbiamo provare ad esprimere il nostro gioco per mettere il Napoli in difficoltà".