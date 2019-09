Sampdoria, Jankto: "Non è stato un errore trasferirmi qui: ho trovato una buona squadra e persone fantastiche"

Jakub Jankto, centrocampista della Sampdoria (prossimo avversario in campionato del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lidovky.cz: "La mia carriera non si può definire bloccata. La scorsa stagione ho giocato poco poiché sono approdato in una squadra con un sistema di gioco ben collaudato e con automatismi consolidati. Quindi dovevo comprendere bene cosa il mister voleva. Inoltre giocando poco non è stato facile, motivo per il quale ero arrabbiato con me stesso. Ma a un anno di distanza posso dire essere migliorato. Venire alla Samp non è stato un errore. Sono in un buona squadra fatta di persone fantastiche, una città meravigliosa. Sono molto felice a Genova e sto bene qui".