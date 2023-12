Salernitana, Iervolino: "Avrò pugno duro con molti calciatori: o giocano con amore oppure questa sarà la tomba della loro carriera"

Serie A - Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Dove si annidano i problemi? L'ambiente è lacerato. Purtroppo non riusciamo a creare quella giusta armonia. Ci sono delle fazioni. Tanti giocatori non amano Salerno, non vogliono restare. Per me loro sono gli unici responsabili di questo momento. Abbiamo salari altissimi, abbiamo speso molto per loro e loro hanno disatteso tutti gli impegni. È con loro che dobbiamo lavorare e loro devono prendersi le responsabilità.

Devono giocare a Salerno per l'amore per questa città o per paura che questa sarà la tomba della carriera di molti giocatori. Avrò un pugno durissimo con molti di loro. A gennaio andranno via i giocatori che non vogliono restare e prenderemo solo giocatori che hanno una voglia matta di stare a Salerno e di amare questi colori. Qui ci sono giocatori che si lagnano se vengono sostituiti o se non giocano. Tutti contro tutti, tutti alla ricerca di alibi. Questo è il mio problema e la mia più grande responsabilità"