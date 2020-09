Serie A - La Roma di Fonseca affronta il Frosinone di Nasta in amichevole. Termina 4-1 per i giallorossi, con le reti di Cengiz Under, accostato al Napoli, che è partito titolare come Jordan Veretout. Le altri reti sono state firmate da Di Karsdorp, Pellegrini, Mhkitaryan.