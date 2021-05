Rigore Juve-Inter, simulazione plateale di Cuadrado: è lui che dà un calcio a Perisic [VIDEO]

Serie A notizie. Juventus-Inter finisce tra le polemiche. I nerazzurri sembravano essere riusciti ad agguantare il pareggio nei minuti finali, grazie al gol di Lukaku convalidado dal VAR; pochi minuti dopo, però, l'arbitro Calvarese ha fischiato un calcio di rigore in favore della Juventus, finalizzato da Cuadrado, che è valso il risultato finale di Juve-Inter 3-2. I bianconeri superano il Napoli in classifica in attesa dei risultati di domani.

Cuadrado-Perisic rigore

Juventus-Inter rigore

A ben vedere, ci sono diversi dubbi sul fallo di rigore commesso da Perisic su Cuadrado. Rivedendo le immagini, è il giocatore della Juve che sembra colpire con un calcio l'avversario interista, per poi tuffarsi simulando platealmente. In allegato il video

Video Juve Inter