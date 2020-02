Rigitano a CN24: "Meret patrimonio del Napoli, non può stare in panchina! De Laurentiis valuterà Gattuso, cerca altro"

Ultimissime calcio Napoli- Raffaele Rigitano, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Meret deve ritrovare minutaggio, è un patrimonio per il calcio Napoli. Potrà essere il titolare per tanti anni. Allan è un calciatore che deve giocare. Il Napoli ha ritrovato i risultati, in questo momento bisgona scalare la classifica. C'è poco spazio per il resto, ora bisogna solo lavorare duro e ottenere risultati. Il futuro di Gattuso è tutto da scrivere. L'idea magari è rivolta ad allenatori con idee ben precise ed attualmente occupati. De Laurentiis valuterà Gattuso bene in questi mesi, magari i calciatori stessi gli chiederanno di confermare l'allenatore".