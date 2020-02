Regolamento sui falli di mano, Rizzoli: "Non è mai punibile quando non fa nulla per andare verso la palla" [VIDEO]

Regolamento sui falli di mano - Nicola Rizzoli, capo degli arbitri di Serie A, ha spiegato nei mesi scorsi le nuove regole sul fallo di mano in area di rigore. in rassegna i casi controversi nell’incontro tra club e arbitri.

Calabria

Queste le nuove direttive di Rizzoli sui falli di mano

«I cambiamenti che sono stati fatti hanno portato il tutto a essere più complicato. Molto dell’interpretazione dipende dalla cultura personale che si ha.

Si è passati dalla ‘volontarietà’ a ‘toccò. Il caso di Cerri in Cagliari-Brescia fu considerato errore, non c'era rigore ammise il numero uno degli arbitri. Non vogliamo che i difensori debbano avere le mani dietro per giocare a calcio. se un giocatore è in una posizione naturale e non fa nulla per andare verso la palla, il fallo di mano non è mai punibile".

Il fallo di mano di Cerri in Cagliari Brescia, praticamente uguale al tocco di mano di Calabria in Milan Juventus di Coppa Italia.