Recupero partite: ora in corso una riunione straordinaria della Lega Serie A

Recupero partite di Serie A, è in corso in queste ore una riunione straordinaria del Consiglio di Lega Serie A. Ad annunciarlo è Sky Sport. E' la seconda riunione in due giorni per cercare di riordinare il calendario di Serie A dopo gli intralci causati dall'emergenza del Coronavirus.

Recupero Serie A: riunione straordinaria

Proprio in questi minuti, i membri del Consiglio di Lega Serie A stanno affrontando una riunione straordinaria in conference call, con l'obiettivo di ristabilire il calendario del girone di ritorno di Serie A in seguito ai rinvii di numerose partite della 26esima giornata del campionato. Si tratta di Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Sampdoria-Verona, Juventus-Inter e Parma-Spal, le partite inizialmente programmate a porte chiuse e in seguito rinviate al prossimo 13 maggio.

Il Consiglio sta vagliando diverse ipotesi. Già questa mattinata Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A e Gabriele Gravina, presidente FIGC, si sono incontrati per provare a raggiungere un accordo. Coinvolti anche i consiglieri federali.