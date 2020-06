Parma-Inter, Moses sbaglia il passaggio del 3-1, Lukaku: "Victor, Fucking hell". Furia Conte in tribuna

Serie A - Parma-Inter 1-2. Partita incredibile quella di ieri che ha chiuso la 28a giornata di Serie A. Dominio Parma che fino ai minuti finali era in vantaggio, poi dall'83' all'87 cambia tutto. Doppia rete arrivata direttamente dalla difesa per i nerazzurri con i gol di De Vrij e Bastoni e risultato ribaltato. Nel finale l'Inter si divora anche il gol dell'1-3.

Lukaku Inter

Lukaku contro Moses: “Victor, Fucking hell”

Le partite a porte chiuse portano un vantaggio, ora è possibile sentire praticamente tutto dai campi. E' accaduto anche ieri, quando nel finale di Parma-Inter, Moses ha sbagliato sotto porta l'appoggio decisivo per Lukaku per il gol dell'1-3. Nel silenzio generale si è sentito l'urlo dell'attaccante belga che si è scagliato contro il compagno: "Victor, fucking hell!". Reazione furiosa di Antonio Conte che si è disperato per l'occasione sciupata al minuto 95. A fine partita poi i due si sono abbracciati e hanno chiarito senza alcun problema.