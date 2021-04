Roma, l'ex presidente Pallotta: "Morte Ciro Esposito? Un gruppo di fucking idiots che danneggiò i tifosi giallorossi, fu una cosa molto triste"

Notizie Serie A. James Pallotta, ex presidente della Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di The Athletic. Ecco alcuni passaggi sull'ambiente romano e sul caso Ciro Esposito:

"La mia frustrazione è che i tifosi ricevevano messaggi misti da radio e giornali, che erano semplicemente falsi. Dicevano che volevo costruire lo stadio per fare soldi per me stesso. Avevamo strutturato la holding per avere la squadra da una parte e lo stadio dall’altra, dovevamo farlo per evitare una possibile bancarotta nel caso in cui succedesse qualcosa. Tutto quello che abbiamo fatto per lo stadio sarebbe stato un benefit per la squadra, al 100%. Avrei potuto passare le mie giornate a smentire la merda che usciva, praticamente tutti i giorni".