DIRETTA - Napoli-Sassuolo, pre-partita: le ultime di formazione, Gattuso pronto a lanciare Milik e Manolas

Napoli-Sassuolo- Diretta Napoli Sassuolo Serie A. Gentili lettori di CalcioNapoli24.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sassuolo valida per il campionato di Serie A. Di seguito gli aggiornamenti per il match valido per la 36a giornata di Serie A. Si gioca alle ore 21.45 allo stadio San Paolo.

Napoli-Sassuolo | DIRETTA

19:43 - Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, in difesa dovrebbe trovare spazio Manolas al fianco di Koulibaly. In avanti Milik favorito su Mertens

Venerato a CN24: "Gli agenti di Osimhen hanno firmato tutta la documentazione, ecco cosa manca per l'annuncio di De Laurentiis"

DIRETTA - Diretta gol Serie A - Risultati live della 36° giornata

19:05 - Da Sassuolo - De Zerbi rilancia Djuricic sulla trequarti: in attacco Caputo è intoccabile

DIFFIDATI Napoli - Mertens, Zielinski

DIFFIDATI Sassuolo - Obiang, Peluso, Muldur, Kyriakopulos, Locatelli

Gattuso

Napoli-Sassuolo in diretta su Calcio Napoli 24

Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Su Calcio Napoli 24 TV, canale 296 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al Napoli calcio.