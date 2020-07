Da Sassuolo - De Zerbi rilancia Djuricic sulla trequarti: in attacco Caputo è intoccabile

Notizie Calcio - I colleghi di Sassuolo News hanno dato le ultime di formazione della squadra allenata da De Zerbi:

"De Zerbi deve fare i conti con la lista degli indisponibili che continua ad aumentare. A Chiriches, Romagna, Obiang e Defrel si è aggiunto anche Boga, ko contro il Milan. Da valutare le condizioni di Toljan, non ancora al massimo e in panchina con il Milan. Davanti a Consigli, dovrebbe tornare l'esterno ex Borussia Dortmund, ma se non dovesse farcela potrebbe esserci la scalata di Marlon con Magnani e il rientrante Ferrari al centro della difesa, con Kyriakopoulos che dovrebbe far rifiatare Rogerio sulla sinistra. Probabili nuovi straordinari per Locatelli, il più utilizzato dopo la ripresa, con il ritorno di capitan Magnanelli dall'inizio. In avanti Berardi sembra essere sicuro di una maglia. Non c'è Defrel, quindi possibile la quarta da titolare per Ciccio Caputo con Djuricic e Traore a completare la squadra. Haraslin ha deluso con il Milan e potrebbe iniziare dalla panchina".