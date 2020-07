Probabili formazioni Napoli-Sassuolo: torna Manolas al centro della difesa, Milik in vantaggio su Mertens. Caputo e Berardi guidano gli ospiti

Ultime notizie calcio Napoli - Dopo il KO contro il Parma carico di veleni e di polemiche, il Napoli si prepara a tornare di scena. Gara a dir poco insidiosa per la squadra di Gattuso, che dovrà fare i conti con il Sassuolo, una delle compagini dal miglior rendimento dal lockdown in poi.

QUI NAPOLI

Tanta rabbia in Rino Gattuso e nei suoi uomini dopo la sconfitta patita contro il Parma causata da una decisione a dir poco discutibile di Giua, con il tecnico che chiederà ai calciatori di trasformarla in energia positiva e che ricorrerà, come al solito, ad un massiccio turnover. Tra i pali viaggia verso la riconferma, complici anche le non perfette condizioni di David Ospina, Alex Meret, protetto da una linea a quattro composta da Di Lorenzo, Manolas, favorito su Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. Possibile turno di riposo per Fabian Ruiz e Demme, con Elmas, Lobotka e Zielinski pronti ad andare a comporre la linea mediana. Arruolabile Dries Mertens, in lizza con Arek Milik per una maglia da titolare. Il polacco potrebbe avere la meglio, anche per evitare rischi in vista della sfida di Champions contro il Barcellona. A completare l'attacco ci saranno poi Callejon e Lorenzo Insigne, con Lozano e Politano pronti a subentrare.

QUI SASSUOLO

Tante defezioni per Roberto De Zerbi, che dovrà fare a meno di Romagna, Obiang, Toljan, Defrel, Chiriches e Boga. Scelte quasi obbligate, dunque, dietro, con Muldur e Kyriakopoulos sulle corsie e Ferrari ed uno tra Marlon e Magnani al centro della linea difensiva davanti a Consigli. La diga davanti alla difesa sarà composta da Locatelli e Magnanelli, con Berardi, Djuricic e Haraslin a supporto di Caputo, pericolo numero uno nel Sassuolo.

Probabili formazioni Napoli-Sassuolo

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.