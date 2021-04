Notizie Napoli calcio. Questa sera alle 20.45 scendaranno in campo Napoli e Inter in un match ad alto tasso emotivo allo stadio Maradona. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico Gattuso ha sciolto i dubbi di formazione per gli azzurri: ci saranno i vari Manolas, Mario Rui, Zielinski e Osimhen. Quasi fatta anche la formazione nerazzurra, con Conte che deve decidere a chi affidare la corsia mancina.

Clicca sul file in allegato per visualizzare il grafico formazione