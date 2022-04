News Napoli calcio - Lo sfida tra Mourinho e Spalletti si conferma ancora una volta favorevole al portoghese. I due allenatori si sono incontrati con le proprie squadre cinque volte in carriera e i risultati sono sempre stati dalla parte del tecnico giallorosso. La partita giocata oggi tra Roma e Napoli è stata la sesta occasione di “sfida” tra i due, ma anche questa volta Spalletti non è riuscito a vincere: per lui tre pareggi e tre sconfitte contro lo Special One.