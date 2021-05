Meret esaltato dal CorSport: ha dovuto farsi scivolare severità stridenti, ora ha risistemato i guanti e punta a due obiettivi

Notizie Napoli calcio. Alex Meret anche contro lo Spezia difenderà i pali del Napoli: nonostante il ritorno di Ospina, sarà ancora l'ex Spal a partire titolare. Ecco cosa scrive quest'oggi l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che tributa un applauso allo stesso Meret per le sue recenti ottime prestazioni:

7 marzo 2021, la svolta con il Crotone, in una gara apparentemente comoda e divenuta turbolenta, come varie volte capitato in questi otto mesi: Meret diventa titolare, lo sarà in sei gare su sette e saltando solo quella di Marassi con la Sampdoria.

Alex Meret è accompagnato da una narrazione che s’è guadagnato sin dai banchi di scuola e che è poi stato sostenuta da «critici eccellenti» incantati dalle sue qualità: a Napoli ha dovuto lasciare scivolare tra le proprie mani una severità stridente con ciò che Zoff e Buffon - a esempio - pensano di lui. Ma ora che sta di nuovo lì, con continuità, ha sistemato i guanti e pure l’umore e si è messo a guardare in vicinanza: la Champions chiama e l’Europeo è un sogno da afferrare anche attraverso un quarto posto (un terzo? un secondo?) da strappare con un colpo di reni che allontani da sé o Gollini o Cragno o entrambi.