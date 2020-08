Medici FIGC, Braconaro: "Settembre mese chiave per il ritorno dei tifosi allo stadio, tanti contagi tra i calciatori causati dalle vacanze"

Francesco Braconaro, membro della commissione medica della FIGC, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Si spera che per settembre il calcio riesca a condividere con il Covid, i tifosi devono tornare allo stadio. Sono stati fatti controlli in tutte le leghe per i calciatori. I calciatori tra i contagiati ci sono stati con le vacanze, quando c’è stata più libertà”.