Juve, disavventura per Arthur: incidente in Ferrari in centro a Torino, auto semidistrutta

Nuovo spiacevole e sfortunato capitolo nell'avventura di Arthur Melo alla Juventus. Il centrocampista brasiliano, ai box da tempo per infortunio, è stato protagonista di un incidente stradale mentre si trovava alla guida della sua Ferrari.

Arthur, atteso al J-Medical proprio per una visita di controllo alla gamba dopo l'operazione dei mesi scorsi, è stato vittima dell'accaduto in quanto non responsabile della collisione e non ha subito conseguenze.

Il recupero di Arthur, come confermato da Allegri in conferenza stampa prima di Spezia-Juventus, procede senza intoppi tanto che il brasiliano dovrebbe tornare a disposizione già dopo la pausa di ottobre. A riportare la notizia è SportMediaset.