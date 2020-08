Gianni Improta è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Dispiace per Allan, grande giocatore che però la società ha deciso che dovrà partire. Mi piace tanto Vertout, sarà il campo a parlare. Si da il meglio tra i 25 e 26 anni in carriera, Zielinski è arrivato a quel momento".