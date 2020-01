Il Mattino - Due notti indimenticabili, Gattuso ha riacceso la fiamma con umiltà per ricostruire l'anima del Napoli

Notizie calcio Napoli - Lazio e poi Juve, due notti indimenticabili del Napoli che ha portato a casa due vittorie senza Koulibaly, Allan e Mertens. Come riporta Il Mattino, la gente di Napoli voleva questo trionfo nella notte del ritorno di Sarri, che non poteva ricevere mortificazione più grande di una sconfitta. Nel mese di febbrao Samp, Lecce, Cagliari, Brescia e Torino (oltre al Barcellona in Champions e all’Inter o alla Fiorentina in Coppa Italia). Intanto, dal mercato, dopo Demme e Lobotka, è in arrivo Politano. Finalmente si è riaccesa la fiamma e il merito va dato a Gattuso, un allenatore preparato che si è messo al lavoro con grande umiltà per ricostruire l’anima del Napoli.