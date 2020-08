Iannicelli: "Napoli tra le superpotenze d'Europa, non ha mai sfigurato! Si tornerà presto in Champions"

Napoli - Peppe Iannicelli ha parlato ai microfoni di Canale 21 in merito alle ultime notizie: "Il Napoli non ha mai sfigurato con le big europee, anzi. Battuto il Liverpool e dominato il PSG. Col Barcellona in entrambe le gare ha giocato bene, Callejon all'andata se mette in porta il tiro da due metri cambia tutto. Il Napoli sia con Ancelotti che con Gattuso si conferma tra le superpotenze d'Europa. Ieri il primo gol con il fallo su Demme ha cambiato tutto. Il Napoli tornerà presto in Champions".