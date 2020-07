Vincenzo D’Angelo, de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Sia Napoli che Inter hanno un finale di campionato da giocare al massimo. Lautaro è da diversi mesi che ha più di un flirt con il Barcellona, il suo andamento è calato molto alla ripresa della stagione”.