Formazioni ufficiali Roma-Lecce: le scelte di Ranieri e D'Aversa

Formazioni ufficiali Roma-Lecce: giallorossi in campo all'Olimpico per un match alla portata dopo il ciclo di ferro che ha accolto Claudio Ranieri in panchina. Ma i pugliesi, in piena corsa salvezza a soli +2 dalla zona rossa, di certo non regalerà niente. Gara dunque interessante per l'ultimo match di questo sabato della 15a giornata di Serie A. Formazioni ufficiali Roma-Lecce.

Formazioni ufficiali Roma-Lecce

Roma - (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Saelemaekers, El Shaarawy; Dybala.

Lecce - (3-5-2): Falcone; Baschirotto, Gaspar, Jean; Guilbert, Coulibaly, Ramadani, Rafia, Dorgu; Rebic, Krstovic. Allenatore: Marco Giampaolo.

Prossimo turno Serie A: le avversarie di Roma e Lecce

Lecce-Monza il prossimo impegno leccese per una delicata sfida salvezza domenica alle 12.30. Capitolini in campo domenica alle 15.00 con Como-Roma.