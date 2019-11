Milan-Napoli, formazioni ufficiali: out Fabian e Manolas! Ancelotti lancia Elmas, attacco Insigne-Lozano. Rossoneri con Piatek e Suso

Formazioni Ufficiali Milan-Napoli. Il match Milan Napoli si giocherà alle ore 18:00 allo stadio San Siro, per la gara valida della 13esima giornata di Serie A. Pioli in cerca di punti pesanti contro un Napoli in forte difficoltà per allontanarsi dalla zona retrocessione, Ancelotti ora non può più sbagliare e con lui anche i calciatori del Napoli. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Milan-Napoli

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Leao, Rebic, Caldara, Gabbia, Kessié, Brescianini, Maldini. All.: Pioli.



NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Callejon, Allan, Zielinski, Elmas, Lozano, Insigne. A disposizione: Ospina, Karnezis, Fabian, Llorente, Luperto, Mertens, Younes, Manolas, Gaetano. All.: Ancelotti

Serie A

Probabili formazioni fantacalcio Milan-Napoli

MILAN (4-3-3): Donnarumma G., Conti, Musacchio, Romagnoli, T. Hernandez; Krunic, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Bonaventura.



NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Insigne, Lozano.

Calendario Serie A - 13a giornata