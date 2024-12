Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter: le scente di Palladino e Inzaghi

Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter: big match alle 18.00 all'Artemio Franchi. Da una parte la squadra rivelazione di questa stagione sotto la guida di Raffaele Palladino e dall'altra i campioi d'Italia in carica allenati da Simone Inzaghi. C'è grandissima curiosità per questo match. Di conseguenza enorme attesa per le formazioni ufficiali Fiorentina-Inter.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter

Probabili formazioni Fiorentina-Inter

Fiorentina (4-2-3-1) : De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean. All. Palladino

: De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean. All. Palladino Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries (Darmian), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

Prossimo turno Serie A: le avversarie di Fiorentina e Inter

I nerazzurri apriranno il prossimo turno di Serie A con Inter-Parma alle 18.30 venerdì 6 dicembre. Fiorentina-Cagliari sarà invece il prossimo match dei toscani domenica 8 dicembre alle 12.30.