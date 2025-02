Formazioni ufficiali Empoli-Milan: le scelte di D'Aversa e Conceição

Formazioni ufficiali Empoli-Milan: fischio d'inizio alle 18.00 per la 24a giornata di Serie A. Gli azzurri scendono in campo per guadagnare punti fondamentali e allontanarsi dalla zona retrocessione distante appena 1 punto. I rossoneri, invece, puntano alla rimonta europea, con il 6° posto attualmente a -4.

Formazioni ufficiali Empoli-Milan: chi giocherà dal primo minuti? Tifosi e appassionati attendono di saperlo.

Formazioni ufficiali Empoli-Milan

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Marianucci, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Abraham, Joao Felix

Programma 24a giornata Serie A

Como-Juventus venerdì 7 febbraio, ore 20.45

venerdì 7 febbraio, ore 20.45 Verona-Atalanta sabato 8 febbraio, ore 15.00

sabato 8 febbraio, ore 15.00 Empoli-Milan sabato 8 febbraio, ore 18.00

sabato 8 febbraio, ore 18.00 Torino-Genoa sabato 8 febbraio, ore 20.45

sabato 8 febbraio, ore 20.45 Venezia-Roma domenica 9 febbraio, ore 12.30

domenica 9 febbraio, ore 12.30 Cagliari-Parma domenica 9 febbraio, ore 15.00

domenica 9 febbraio, ore 15.00 Lazio-Monza domenica 9 febbraio, ore 15.00

domenica 9 febbraio, ore 15.00 Lecce-Bologna domenica 9 febbraio, ore 18.00

domenica 9 febbraio, ore 18.00 Napoli-Udinese domenica 9 febbraio, ore 20.45

domenica 9 febbraio, ore 20.45 Inter-Fiorentina lunedì 10 febbraio, ore 20.45

Prossimo turno Serie A 25a giornata

Bologna-Torino venerdì 14 febbraio, ore 20.45

venerdì 14 febbraio, ore 20.45 Atalanta-Cagliari sabato 15 febbraio, ore 15.00

sabato 15 febbraio, ore 15.00 Lazio-Napoli sabato 15 febbraio, ore 18.00

sabato 15 febbraio, ore 18.00 Milan-Verona sabato 15 febbraio, ore 20.45

sabato 15 febbraio, ore 20.45 Fiorentina-Como domenica 16 febbraio, ore 12.30

domenica 16 febbraio, ore 12.30 Monza-Lecce domenica 16 febbraio, ore 15.00

domenica 16 febbraio, ore 15.00 Udinese-Empoli domenica 16 febbraio, ore 15.00

domenica 16 febbraio, ore 15.00 Parma-Roma domenica 16 febbraio, ore 18.00

domenica 16 febbraio, ore 18.00 Juventus-Inter domenica 16 febbraio, ore 20.45

domenica 16 febbraio, ore 20.45 Genoa-Venezia lunedì 17 febbraio, ore 20.45

Al prossimo turno, tra i vari match tra cui Lazio-Napoli, spicca in particolare un bollente Juventus-Inter.