Formazioni Milan-Juve, le ufficiali: le scelte di Pioli e Sarri

Formazioni Ufficiali Milan-Juventus. Il match Milan Juventus si giocherà alle ore 21.45 per la gara d'anticipo serale della 31a giornata di Serie A. Big match allo stadio San Siro di Milan, si gioca una delle partite più storiche del calcio italiano. Da una parte ci sono i rossoneri che lottano per andare in Europa League, dall'altra la Juve di Sarri che prova a mettere il punto esclamativo su quel che è il campionato e la corsa scudetto. Milan Juve formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24. Formazione ufficiale e probabile con le news del match di sera.

Formazioni ufficiali Milan Juventus

Probabili formazioni Milan Juve

: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu; Bonaventura; Ibrahimovic. JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Rugani; Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Calendario Serie A - 31a giornata

Lecce-Lazio (martedì 7 luglio, ore 19.30 – SKY)

Milan-Juventus (martedì 7 luglio, ore 21.45 – DAZN)

Fiorentina-Cagliari (mercoledì 8 luglio, ore 19.30, SKY)

Genoa-Napoli (mercoledì 8 luglio, ore 19.30, SKY)

Atalanta-Sampdoria (mercoledì 8 luglio, ore 21.45, SKY)

Bologna-Sassuolo (mercoledì 8 luglio, ore 21.45, SKY)

Roma-Parma (mercoledì 8 luglio, ore 21.45, DAZN)

Torino-Brescia (mercoledì 8 luglio, ore 21.45, SKY)

Spal-Udinese (giovedì 9 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Verona-Inter (giovedì 9 luglio, ore 21.45 – SKY)