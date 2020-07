Formazioni Juve-Torino, le ufficiali: scelte di Sarri e Longo

Formazioni Ufficiali Juve Torino. Il match Juventus-Torino si giocherà alle ore 17.15 per la gara d'anticipo della 30a giornata di Serie A. Derby della Mole a Torino tra le due squadre che si trovano in situazione completamente diverse. La Juve prova ad allungare sulla Lazio per avvicinarsi alla vittoria dello scudetto. Dall'altra parte il Toro di Longo che è impegnato nella lotta alla salvezza. Juve Toro formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24. Formazione ufficiale e probabile con le news del match di sera.

Formazioni ufficiali Juve Torino

JUVENTUS (4-3-3) - Buffon; Cuadrado, De Ligt,Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Wesley, Ramsey, Matuidi, Muratore, Douglas Costa, Higuain, Olivieri. Allenatore: Sarri

TORINO - Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer. A disposizione: Ujkani, Rosati, Zaza, Ansaldi, Singo, Edera, Millico, Ghazoini, Djidji, Nkoulou, Adopo, Rincon. Allenatore: Longo

Probabili formazioni Juve Torino

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt; Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.



Juve Torino

Calendario Serie A - 30a giornata

04/07/2020 Sabato 17.15 JUVENTUS – TORINO SKY

04/07/2020 Sabato 19.30 SASSUOLO – LECCE SKY

04/07/2020 Sabato 21.45 LAZIO – MILAN DAZN

05/07/2020 Domenica 17.15 INTER – BOLOGNA DAZN

05/07/2020 Domenica 19.30 CAGLIARI – ATALANTA SKY

05/07/2020 Domenica 19.30 BRESCIA – HELLAS VERONA SKY

05/07/2020 Domenica 19.30 PARMA – FIORENTINA SKY

05/07/2020 Domenica 19.30 SAMPDORIA – SPAL DAZN

05/07/2020 Domenica 19.30 UDINESE – GENOA SKY

05/07/2020 Domenica 21.45 NAPOLI – ROMA SKY