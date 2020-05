De Laurentiis atteso a Castel Volturno! Tuttosport: avrà un colloquio con la squadra, definiti gli argomenti

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è atteso al Training Center della SSC Napoli a Castel Volturno, secondo quanto scritto su Tuttosport da Raffaele Auriemma:

"Nella prossima settimana è atteso De Laurentiis, per verificare di persona la bontà del sistema di profilassi anti-coronavirus adottato a Castelvolturno, ma anche per un necessario colloquio con la squadra che attende lumi sui vari argomenti rimasti in sospeso: