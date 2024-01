Dazn annuncia i nuovi pacchetti 2024 per la Serie A, prezzi in aumento: tutti i dettagli

Notizie calcio. Dazn, all'indomani dell'avvio del nuovo anno, ha annunciato un nuovo listino prezzi per la sua piattaforma streaming, che detiene i diritti tv della serie A fino al 2029 (266 partite in esclusiva e 114 in co-esclusiva). Nuove tariffe che valgono non solo per i nuovi abbonati, ma anche per chi ha già sottoscritto un piano: al momento del rinnovo gli utenti verranno avvisati via mail di quanto andranno a pagare. Tendenzialmente di più: l'incremento dei costi riguarda tutti i piani tariffari, Start, Standard e Plus.

Abbonamento Dazn, costi e pacchetti 2024